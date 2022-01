Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti venerdì 7 gennaio

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a2022. Va avanti il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha reso noti i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata dinel dettaglio si registrano 18.667 nuovi, 59, 42.543 tamponi molecolari, 5.622, 234 ricoverati in terapia intensiva, 2.624 ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Advertising

infoitinterno : Covid Lombardia, l'ultimo bollettino - fisco24_info : Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 7 gennaio: I numeri su contagi, ricoveri e morti… - rik_musmeci : @ricpuglisi “Ospedali al collasso” “Mai così prima d’ora” Ieri in Lombardia : area medica al 20% e terapie intensi… - infoitinterno : Bollettino coronavirus, i dati di venerdì 7 gennaio a Milano e in Lombardia - novasocialnews : Covid oggi Lombardia, 52.693 contagi e 46 morti: bollettino 6 gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

È quanto emerge dalquotidiano del ministero della Salute. Ancora in netta crescita i ... La regione con il maggior numero di casi oggi si conferma lacon 18.667 contag i, seguita ...Le note delLa regione Calabria comunica che 92 nuovi positivi si riferiscono alla ... per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 35.345 in12.520 in Veneto 8.562 in ...E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con il maggior numero di casi oggi si conferma la Lombardia con 18.667 contagi, seguita da Emilia Romagna (+17.119), ...Sono 18.667 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus in Lombardia, con 59 decessi. Lo riporta il bollettino Covid-19 di oggi, venerdì 7 gennaio 2022, diramato dal ministero della Salute. Sono 18.667 i ...