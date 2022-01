Bollettino Lazio di oggi 7 gennaio | 11 905 nuovi casi 8 366 a Roma e 11 decessi +4 Crescono anche le terapie intensive | 190 +6

(Di venerdì 7 gennaio 2022)nel su 25.863 tamponi molecolari e 30.341 tamponi antigenici per un totale di 56.204 tamponi, si registrano 11.905positivi al ( - 2.150), sono 11 i(+4), 1.373 i ricoverati (+...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lazio

La regione con il maggior numero di casi oggi si conferma la Lombardia con 18.667 contagi, seguita da Emilia Romagna (+17.119),(+11.905), Campania (+9.739) e Sicilia (+9.248). I casi totali ...Leggi anche Covid oggi Italia,Protezione Civile e contagi regioni 7 gennaioREGIONE PER REGIONE- Sono 11.905 i nuovi contagi da coronavirus oggi 7 gennaio nel, ...Sono 108.304 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 7 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri covid - regione per regione - nel bollettino ...Sono 108.304 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 219.441 ...