Bollettino Covid. 223 morti, 108 mila casi, tasso di positività al 22% (Di venerdì 7 gennaio 2022) Complice la giornata dell’Epifania, con meno tamponi refertati rispetto ai giorni precedenti, i casi di Covid nelle ultime 24 ore sono 108.304, secondo il Ministero della Salute. I tamponi processati sono stati appena 492.172, ma il tasso di positività sale al 22%. I morti nelle ultime 24 ore sono 223, in crescita rispetto a ieri quando erano stati 198. La regione con il maggior numero di casi oggi si conferma la Lombardia con 18.667 contagi, seguita da Emilia Romagna (+17.119), Lazio (+11.905), Campania (+9.739) e Sicilia (+9.248). I casi totali salgono a 7.083.762. Crescono terapie intensive (+32) e ricoveri (+764). I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 27.582 (ieri 46.770) per un totale di 5.270.994, mentre gli attualmente positivi crescono di 80.492 unita’ ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Complice la giornata dell’Epifania, con meno tamponi refertati rispetto ai giorni precedenti, idinelle ultime 24 ore sono 108.304, secondo il Ministero della Salute. I tamponi processati sono stati appena 492.172, ma ildisale al 22%. Inelle ultime 24 ore sono 223, in crescita rispetto a ieri quando erano stati 198. La regione con il maggior numero dioggi si conferma la Lombardia con 18.667 contagi, seguita da Emilia Romagna (+17.119), Lazio (+11.905), Campania (+9.739) e Sicilia (+9.248). Itotali salgono a 7.083.762. Crescono terapie intensive (+32) e ricoveri (+764). I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 27.582 (ieri 46.770) per un totale di 5.270.994, mentre gli attualmente positivi crescono di 80.492 unita’ ...

Advertising

GiovaQuez : Il bollettino di oggi: • 219.441 contagiati • 198 morti • 46.770 guariti +39 terapie intensive | +463 ricoveri 1… - TgrRaiFVG : In FVG in terapia intensiva 31 pazienti covid su 34 non sono vaccinati. Nel bollettino della @regioneFVGit impenna… - SkyTG24 : Si è concluso dopo due ore il #Cdm sulle nuove misure anti-#Covid - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Si dimezzano i casi Covid nel Paese anche per effetto del numero inferiore di tamponi processati… - fisco24_info : Covid oggi Campania, 9.739 contagi e 19 morti: bollettino 7 gennaio: I dati della regione -