Bmw Motorrad porta la famiglia Heritage al Motor Bike Expo di Verona

VERONA - Il Motor Bike Expo di Verona è uno dei più rappresentativi eventi del panorama europeo per tutti gli appassionati di moto special, customizzazione e segmento cruiser.sarà presente all'interno del Padiglione 4 con uno stand completamente nuovo e dedicato al mondo Heritage, presentando tre progetti di collaborazione incentrati sulla famiglia R 18 e che ...Oltre alle più recenti novità Ducati già accennate, la gamma Heritage legata aè un'altra delle attese protagoniste della rassegna, soprattutto con la cruiser R18 e le R NineT proposte ...BMW Motorrad figurerà tra i presenti all'edizione del 2022 di Motor Bike Expo, la rassegna in cui sono protagoniste la customizzazione, le cruiser e le special. L'evento è in programma dal 13 al 16 ge ...Stupenda e unica BMW R45. Moto completamente rifatta in ogni sua parte e non necessita di alcun intervento di manutenzione. Motore, freni, ammortizzatori, impianto elettrico, verniciature e sabbiature ...