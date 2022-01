Biglietti Lotteria Italia 2022: premi seconda e terza categoria (Di venerdì 7 gennaio 2022) La fortuna quest’anno ha baciato il Lazio. Chi ha comprato un biglietto nella capitale, e non solo, ha avuto la possibilità di portarsi a casa un bel bottino, incluso il primo premio da 5 milioni di euro, che è stato venduto proprio a Roma ( probabilmente in un autogrill). Tre Biglietti su cinque dei premi più importanti della Lotteria Italia 2022 sono stati venduti nel Lazio, due a Roma, uno in provincia di Rieti. Il terzo premio della Lotteria Italia 2021 da 2 milioni di euro è stato venduto a Magliano Sabina (RI), Serie E 263508, un paesino di tremila anime. Ma vediamo nel dettaglio tutti i Biglietti estratti, dal primo al quinto e poi tutti i Biglietti della Lotteria ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 7 gennaio 2022) La fortuna quest’anno ha baciato il Lazio. Chi ha comprato un biglietto nella capitale, e non solo, ha avuto la possibilità di portarsi a casa un bel bottino, incluso il primoo da 5 milioni di euro, che è stato venduto proprio a Roma ( probabilmente in un autogrill). Tresu cinque deipiù importanti dellasono stati venduti nel Lazio, due a Roma, uno in provincia di Rieti. Il terzoo della2021 da 2 milioni di euro è stato venduto a Magliano Sabina (RI), Serie E 263508, un paesino di tremila anime. Ma vediamo nel dettaglio tutti iestratti, dal primo al quinto e poi tutti idella...

Advertising

ServiziAlLavoro : Lotteria Italia: venduti 116mila biglietti in Calabria - CityNow Sono 116.640 i biglietti della Lotteria Italia ven… - news_forlicesen : I numeri della Lotteria Italia 2021, in provincia staccati oltre 50mila biglietti - MariaGraziaVac9 : Una mia congiunta 'Ma non l'avete comprati i biglietti della lotteria? Se non li avete comprati non vincete'. ?????????????????? - news_forlicesen : I numeri della Lotteria Italia 2021, in provincia staccati oltre 50mila biglietti - news_forlicesen : I numeri della Lotteria Italia 2021, in provincia staccati oltre 50mila biglietti -