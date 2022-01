Biathlon, Coppa del Mondo: un atleta svizzero e un funzionario russo positivi al COVID-19 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Un atleta svizzero e un funzionario russo sono risultati positivi al tampone antiCOVID prima della ripresa della Coppa del Mondo di Biathlon a Oberhof, ha annunciato l’IBU. Le gare sprint maschili e femminili, ritardate da giovedì a causa delle avverse condizioni meteo della località tedesca, aprono la seconda metà della stagione olimpica dopo la pausa natalizia. La nota dell’IBU: “La ricerca dei contatti da parte delle autorità sanitarie locali è in corso e si è in attesa di una decisione sulla quarantena. La squadra svizzera e quella russa sono sotto un protocollo di test esteso nei prossimi giorni”. Oberhof ospita anche le staffette miste sabato e gli inseguimenti maschili e femminili domenica. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Une unsono risultatial tampone antiprima della ripresa delladeldia Oberhof, ha annunciato l’IBU. Le gare sprint maschili e femminili, ritardate da giovedì a causa delle avverse condizioni meteo della località tedesca, aprono la seconda metà della stagione olimpica dopo la pausa natalizia. La nota dell’IBU: “La ricerca dei contatti da parte delle autorità sanitarie locali è in corso e si è in attesa di una decisione sulla quarantena. La squadra svizzera e quella russa sono sotto un protocollo di test esteso nei prossimi giorni”. Oberhof ospita anche le staffette miste sabato e gli inseguimenti maschili e femminili domenica. SportFace.

