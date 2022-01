Bergamo, sabato 8 gennaio apre il nuovo hub tamponi in Piazzale Alpini: le info (Di venerdì 7 gennaio 2022) In relazione all’apertura del nuovo hub per l’esecuzione di tamponi rapidi, previsto per sabato 8 gennaio negli spazi di Piazzale degli Alpini, si precisa che tutte le linee attive nel centro saranno destinate all’esecuzione dei tamponi a carico del sistema sanitario regionale, quindi gratuiti per il cittadino, con l’obiettivo di chiudere il periodo di isolamento e/o quarantena dei soggetti interessati. Successivamente saranno avviate anche le linee dedicate ai tamponi in solvenza, ovvero a pagamento per il cittadino. La decisione è stata presa per poter soddisfare quanto prima le numerose esigenze dei cittadini bergamaschi e garantire loro la più veloce ripresa delle attività lavorative, e scolastiche da lunedì 10. “L’Agenzia di Tutela della Salute di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 gennaio 2022) In relazione all’apertura delhub per l’esecuzione dirapidi, previsto pernegli spazi didegli, si precisa che tutte le linee attive nel centro saranno destinate all’esecuzione deia carico del sistema sanitario regionale, quindi gratuiti per il cittadino, con l’obiettivo di chiudere il periodo di isolamento e/o quarantena dei soggetti interessati. Successivamente saranno avviate anche le linee dedicate aiin solvenza, ovvero a pagamento per il cittadino. La decisione è stata presa per poter soddisfare quanto prima le numerose esigenze dei cittadini bergamaschi e garantire loro la più veloce ripresa delle attività lavorative, e scolastiche da lunedì 10. “L’Agenzia di Tutela della Salute di ...

