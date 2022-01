Belen Rodriguez scatena l'ira dei napoletani: tutti i dettagli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Napoli non è contenta di Belen Rodriguez che ha celebrato l'Epifania postando una foto di un dolce argentino...che tanto sud americano non è... I fan di Belen Rodriguez sono rimasti delusi quando hanno saputo che la conduttrice ha interrotto la relazione con il compagno Antonino Spinalbese, ma altri vorrebbero che la bella argentina tornasse con Stefano De Martino, il suo ex marito. La Rodriguez condivide spesso sui social media ricordi della sua infanzia e aneddoti sulla sua famiglia, ma questa volta è stato il popolo napoletano a reagire in modo negativo a questo suo ricordo: la bella showgirl ha postato sul suo profilo social una foto che la ritrae mentre mangia un dolcetto, come la tradizione del suo paese vorrebbe nel giorno dell' Epifania...ma questo dolcetto non sembra propriamente ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 7 gennaio 2022) Napoli non è contenta diche ha celebrato l'Epifania postando una foto di un dolce argentino...che tanto sud americano non è... I fan disono rimasti delusi quando hanno saputo che la conduttrice ha interrotto la relazione con il compagno Antonino Spinalbese, ma altri vorrebbero che la bella argentina tornasse con Stefano De Martino, il suo ex marito. Lacondivide spesso sui social media ricordi della sua infanzia e aneddoti sulla sua famiglia, ma questa volta è stato il popolo napoletano a reagire in modo negativo a questo suo ricordo: la bella showgirl ha postato sul suo profilo social una foto che la ritrae mentre mangia un dolcetto, come la tradizione del suo paese vorrebbe nel giorno dell' Epifania...ma questo dolcetto non sembra propriamente ...

