Beautiful, anticipazioni americane: brutto colpo per Katie Logan, accadrà l’impensabile (Di venerdì 7 gennaio 2022) nelle prossime puntate della soap opera americana. Appassionati di Beautiful, state seguendo le nuove puntate della soap opera? Fatta eccezione per il giorno di Natale, l’amatissima serie tv è andata in onda tutti i giorni nelle festività natalizie, facendo compagnia al pubblico anche in vacanza. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 7 gennaio 2022) nelle prossime puntate della soap opera americana. Appassionati di, state seguendo le nuove puntate della soap opera? Fatta eccezione per il giorno di Natale, l’amatissima serie tv è andata in onda tutti i giorni nelle festività natalizie, facendo compagnia al pubblico anche in vacanza. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

zazoomblog : Beautiful Anticipazioni dal 10 al 15 gennaio 2022: Hope e Thomas di nuovo insieme ma laltra Hope ha in pugno il For… - infoitcultura : Beautiful anticipazioni: Quinn ci spera ancora, ultima chance per lei - infoitcultura : Beautiful anticipazioni: Hope cade nella trappola di Thomas - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 7 gennaio: QUINN non aveva ancora capito che… - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 7 gennaio: qualcuno convince Shauna ad andarsene da Villa Forrester. La Fulton dà una sper… -