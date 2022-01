Bayern Monaco-Moenchengladbach oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Bundesliga 2021/2022 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tutto pronto per Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Bundesliga 2021/2022. I bavaresi vogliono vincere per restare in vetta e consolidare il proprio vantaggio. Inizio di stagione complicato invece per gli ospiti, che si ritrovano immischiati nella notta per non retrocedere. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.30 di venerdì 7 gennaio. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Football, visibile anche in streaming su Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tutto pronto per-Borussia, sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di. I bavaresi vogliono vincere per restare in vetta e consolidare il proprio vantaggio. Inizio di stagione complicato invece per gli ospiti, che si ritrovano immischiati nella notta per non retrocedere. Fischio d’inizio fissato per le ore 20.30 di venerdì 7 gennaio. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport Football, visibile anche insu Sky Go e Now Tv. In alternativa, Sportface vi terrà aggiornati con news in tempo reale e video highlights. SportFace.

