Bayern Monaco-Borussia M’Gladbach, Bundesliga: probabili formazioni e diretta tv (Di venerdì 7 gennaio 2022) La Bundesliga alla diciottesima giornata offre una sfida interessante, un classico tedesco: Bayern Monaco–Borussia M’Gladbach. Le due squadre scenderanno in campo questa sera alle 20:30, con il match che avrà luogo all’Allianz Arena di Monaco. La squadra di casa domina il campionato con 43 punti, a ben nove lunghezze distante dal Borussia Dormund secondo in classifica. La compagine di Nagelsmann vanta il miglior attacco e la miglior difesa (insieme al Friburgo) del campionato. Il Borussia è invece quattordicesimo in classifica a soli due punti dalla zona rossa della classifica e senza vittoria da un mese e mezzo. La gara di andata ha visto però Sommer e compagni battere il Bayern Monaco per 5-0, con Bensebaini ed ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Laalla diciottesima giornata offre una sfida interessante, un classico tedesco:. Le due squadre scenderanno in campo questa sera alle 20:30, con il match che avrà luogo all’Allianz Arena di. La squadra di casa domina il campionato con 43 punti, a ben nove lunghezze distante dalDormund secondo in classifica. La compagine di Nagelsmann vanta il miglior attacco e la miglior difesa (insieme al Friburgo) del campionato. Ilè invece quattordicesimo in classifica a soli due punti dalla zona rossa della classifica e senza vittoria da un mese e mezzo. La gara di andata ha visto però Sommer e compagni battere ilper 5-0, con Bensebaini ed ...

