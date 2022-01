Bayern 'decimato' da Covid perde contro Borussia MG (Di sabato 8 gennaio 2022) 'decimato' dalle assenze provocate dal Covid, il Bayern Monaco capolista della Bundesliga si è fatto battere in casa per 2 - 1 dal Borussia Moenchengladbach e ora potrebbe veder scendere a +6 il ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) '' dalle assenze provocate dal, ilMonaco capolista della Bundesliga si è fatto battere in casa per 2 - 1 dalMoenchengladbach e ora potrebbe veder scendere a +6 il ...

Advertising

glooit : Bayern 'decimato' da Covid perde contro Borussia MG leggi su Gloo - zazoomblog : Bayern decimato non basta il solito Lewandowski: il Gladbach fa il colpo - #Bayern #decimato #basta #solito - Grande__Jack80 : @GiaGianmarco Il Bayern era decimato però, dettaglio non da poco. - cmdotcom : #Bundesliga: Bayern decimato dal #Covid19 e sconfitto in casa, 2-1 in rimonta per il Borussia Monchengladbach… -