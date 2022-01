Bassetti: “Basta tamponi o l’Italia va in lockdown” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Il sistema dei tamponi fatti così con le quarantene per gli asintomatici e tutto quello che ne deriva sta portando a quello che io avevo pronosticato 15 giorni fa: campionato italiano fermo, scuole chiuse, supermercati con merce esaurita. Stiamo andando verso il lockdown, un lockdown non voluto che fermerà l’Italia”. A lanciare l’allarme è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “E’ vero come dice Rasi che i test rapidi non servono a niente, il 50% delle volte danno un falso negativo, pensate a quanti casi potremmo avere in Italia oggi. Questo – sottolinea l’infettivologo – è il vero dato: se la metà non sono in grado di rilevare il virus e abbiamo già 250mila casi vuol dire che nella realtà ce ne sono almeno altrettanti e quindi siamo in ... Leggi su italiasera (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Il sistema deifatti così con le quarantene per gli asintomatici e tutto quello che ne deriva sta portando a quello che io avevo pronosticato 15 giorni fa: campionato italiano fermo, scuole chiuse, supermercati con merce esaurita. Stiamo andando verso il, unnon voluto che fermerà”. A lanciare l’allarme è Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. “E’ vero come dice Rasi che i test rapidi non servono a niente, il 50% delle volte danno un falso negativo, pensate a quanti casi potremmo avere in Italia oggi. Questo – sottolinea l’infettivologo – è il vero dato: se la metà non sono in grado di rilevare il virus e abbiamo già 250mila casi vuol dire che nella realtà ce ne sono almeno altrettanti e quindi siamo in ...

