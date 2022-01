Basket Serie A, rinviate anche Treviso-Trieste e Brindisi-Napoli (Di venerdì 7 gennaio 2022) Saltano altre due partite del campionato di pallacanestro italiano. Dopo il rinvio di Brescia-Pesaro arrivato ieri pomeriggio, con sei positività nel gruppo squadra lombardo, arrivano anche gli annunci della provvisoria cancellazione di Nutribullet Treviso-Allianz Trieste ed Happy Casa Brindisi-GeVi Napoli, valide per la quindicesima giornata di campionato. Le due decisioni arrivano a causa della scelta degli enti medici: la ASL Brindisi ha infatti messo in quarantena la società Brindisina, cos come l’ASUGI ha scelto di fare lo stesso con i triestini: con queste decisioni, la LBA ha deciso di rimandare le due partite. Cambia anche la programmazione televisiva, con Fortitudo Bologna-Openjobmetis Varese che passa su Rai Sport e Discovery alle 20.45 di ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Saltano altre due partite del campionato di pallacanestro italiano. Dopo il rinvio di Brescia-Pesaro arrivato ieri pomeriggio, con sei positività nel gruppo squadra lombardo, arrivanogli annunci della provvisoria cancellazione di Nutribullet-Allianzed Happy Casa-GeVi, valide per la quindicesima giornata di campionato. Le due decisioni arrivano a causa della scelta degli enti medici: la ASLha infatti messo in quarantena la societàna, cos come l’ASUGI ha scelto di fare lo stesso con i triestini: con queste decisioni, la LBA ha deciso di rimandare le due partite. Cambiala programmazione televisiva, con Fortitudo Bologna-Openjobmetis Varese che passa su Rai Sport e Discovery alle 20.45 di ...

Advertising

giannigosta : Torna in campo il campionato di serie b di basket. Per il Pozzuoli sfida contro il Cassino - TeleradioNews : Torna in campo il campionato di serie b di basket. Per il Pozzuoli sfida contro il Cassino - TeleradioNews : Torna in campo il campionato di serie b di basket. Per il Pozzuoli sfida contro il Cassino - TeleradioNews : Torna in campo il campionato di serie b di basket. Per il Pozzuoli sfida contro il Cassino - TeleradioNews : Torna in campo il campionato di serie b di basket. Per il Pozzuoli sfida contro il Cassino - Domani torna in camp… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Serie Basket, Serie A: rinviate Treviso - Trieste e Brindisi - Napoli Entrambe le partite erano in programma domenica 9 gennaio e valide per la 15ª giornata di andata del campionato di Serie A 2021/2022 di basket. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di ...

Basket, Final Eight lontana per la Unahotels. VIDEO & INTERVISTE Leggi anche Reggio Emilia Pallacanestro Reggiana basket serie a Andrea Cinciarini Tortona analisi Derthona Attilio Caja Unahotels Reggio Emilia

Basket, Serie A: Attacco e difesa: Kyle Weems è l'MVP dell'anno solare Eurosport IT Basket, Serie A: Coronavirus, rinviate Treviso-Trieste e Brindisi-Napoli BASKET, SERIE A - Dopo la cancellazione di Brescia-Pesaro, la LegaBasket ha disposto due ulteriori rinvii per covid delle partite in programma domenica 9 ...

Domenica non si gioca neanche a Brindisi e Treviso “Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma il 9 gennaio 2022 tra Nutribullet Treviso Basket e Allianz Pallacanestro Trieste, valida per la 15^ giornata di andata del ...

Entrambe le partite erano in programma domenica 9 gennaio e valide per la 15ª giornata di andata del campionato diA 2021/2022 di. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di ...Leggi anche Reggio Emilia Pallacanestro Reggianaa Andrea Cinciarini Tortona analisi Derthona Attilio Caja Unahotels Reggio EmiliaBASKET, SERIE A - Dopo la cancellazione di Brescia-Pesaro, la LegaBasket ha disposto due ulteriori rinvii per covid delle partite in programma domenica 9 ...“Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita in programma il 9 gennaio 2022 tra Nutribullet Treviso Basket e Allianz Pallacanestro Trieste, valida per la 15^ giornata di andata del ...