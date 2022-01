Basket | Eurolega | rinviata per Covid Milano-Zenit

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - E' statala disputa della partita del Round 19 ditra Ax Armani ExchangeSan Pietroburgo, originariamente prevista per venerdì 7 gennaio. "Lo- si legge in una nota - ha richiesto la sospensione dopo che numerosi membri della squadra stessa sono risultati positivi al-19, il che non le permette di disporre del numero minimo di otto giocatori idonei a giocare". E' stata quindi accolta la richiesta della società russa. La nuova data sarà annunciata da Euroleagueball una volta ufficiale.

Questa settimana non ci saranno dunque partite di: sono state rinviate tutte le partite in programma, tutte a causa della pandemia che ha falcidiato diverse squadre, a cui non sono rimasti ...Milano non gioca indallo scorso 16 dicembre , quando perse di misura contro il Real Madrid. Successivamente alcune positività al Covid - 19 hanno limitato l'attività agonistica dei meneghini, due giorni fa ...Euroleague Basketball coordinerà con entrambe le squadre le migliori opzioni per poter riprogrammare la partita. La nuova data sarà annunciata da Euroleague Basketball una volta ufficiale A seguito de ...Basket: Eurolega, Regular Season, la programmazione su Sky. Su Sky la Turkish Airlines Euroleague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo. Basket: TURKISH AIRLINES EUROL ...