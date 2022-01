Basket, 15^ giornata Serie A1 femminile: Virtus Bologna-Empoli e Venezia-Lucca sono le uniche sfide del weekend. Rinviati tutti gli altri match (Di sabato 8 gennaio 2022) Si svolgerà domenica una piccola parte della 15ma giornata della Serie A1 femminile di Basket. Visti i cinque rinvii a causa del Covid, si disputeranno infatti solo due delle sette partite precedentemente in programma per questo fine settimana. Si inizierà alle 15:00 con lo scontro tra Virtus Bologna e Empoli. Nonostante l’assenza di Myisha Hines-Allen, saranno le emiliane a partire nettamente favorite. La squadra di Lino Lardo andrà a caccia della decima vittoria in campionato. Dall’altra parte del parquet, invece, le ragazze di Alessio Cioni proveranno a compiere l’impresa per conquistare punti importantissimi in ottica salvezza (attualmente le toscane si trovano in ultima posizione con una sola vittoria). Nella seconda, e ultima, partita della domenica si ... Leggi su oasport (Di sabato 8 gennaio 2022) Si svolgerà domenica una piccola parte della 15madellaA1di. Visti i cinque rinvii a causa del Covid, si disputeranno infatti solo due delle sette partite precedentemente in programma per questo fine settimana. Si inizierà alle 15:00 con lo scontro tra. Nonostante l’assenza di Myisha Hines-Allen, saranno le emiliane a partire nettamente favorite. La squadra di Lino Lardo andrà a caccia della decima vittoria in campionato. Dall’altra parte del parquet, invece, le ragazze di Alessio Cioni proveranno a compiere l’impresa per conquistare punti importantissimi in ottica salvezza (attualmente le toscane si trovano in ultima posizione con una sola vittoria). Nella seconda, e ultima, partita della domenica si ...

