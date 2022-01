Barriera di Milano, vertice sulla sicurezza: “Lo Russo: “Riportare legalità in zona” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Incontro tra il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e l’assessora Gianna Pentenero con Prefetto, Questore, Presidente della Circoscrizione 6, Vescovo e Parroco di Maria Regina della Pace di Corso Palermo alla riunione sui problemi di legalità e sicurezza del quartiere Barriera di Milano. Per focalizzarsi sulle diverse criticità della zona. “Abbiamo condiviso un percorso consapevoli del fatto che la questione va affrontata a più livelli, alcuni dei quali sono davvero urgenti” spiega il sindaco Lo Russo. “Va subito intensificato il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine cui collaborerà anche la nostra Polizia municipale. Quelle aree considerate “franche” devono tornare ad essere di tutti e restituite alla legalità”. Per il primo ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Incontro tra il sindaco di Torino Stefano Loe l’assessora Gianna Pentenero con Prefetto, Questore, Presidente della Circoscrizione 6, Vescovo e Parroco di Maria Regina della Pace di Corso Palermo alla riunione sui problemi didel quartieredi. Per focalizzarsi sulle diverse criticità della. “Abbiamo condiviso un percorso consapevoli del fatto che la questione va affrontata a più livelli, alcuni dei quali sono davvero urgenti” spiega il sindaco Lo. “Va subito intensificato il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine cui collaborerà anche la nostra Polizia municipale. Quelle aree considerate “franche” devono tornare ad essere di tutti e restituite alla”. Per il primo ...

