Barcellona | tre giocatori negativi | il comunicato del club

Il Barcellona con una nota ufficiale ha diramato un comunicato per la negativizzazione di tre giocatori Il Barcellona con una nota ufficiale ha diramato un comunicato per la negativizzazione di tre giocatori che tornano dunque a disposizione di Xavi per le prossime gare. COMUNICADOS MÉDICOS? Los jugadores Dest, Gavi y Balde han dado negativo por Covid-19 en la prueba PCR y se incorporan a los entrenamientos. El club ha informado a las autoridades competentes pic.twitter.com/En08Hrswc2— FC Barcelona (@FCBarcelona es) January 7, 2022 I tre giocatori possono dunque tornare ad allenarsi con il resto della squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

