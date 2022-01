Barcellona, Coutinho a un passo dal ritorno in Premier League: Aston Villa pista concreta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Coutinho sta per cominciare una nuova avventura in Premier League. Barcellona e Aston Villa stanno per chiudere la trattativa Dopo la magica esperienza al Liverpool, Philippe Coutinho sarebbe a un passo dal ritorno in Inghilterra. Come riportato dal Mundo Deportivo, infatti, il Barcellona starebbe per chiudere la trattativa con l’Aston Villa per il prestito del brasiliano. Resta da discutere solo la formula dell’affare che potrebbe essere con diritto di riscatto e non con obbligo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022)sta per cominciare una nuova avventura instanno per chiudere la trattativa Dopo la magica esperienza al Liverpool, Philippesarebbe a undalin Inghilterra. Come riportato dal Mundo Deportivo, infatti, ilstarebbe per chiudere la trattativa con l’per il prestito del brasiliano. Resta da discutere solo la formula dell’affare che potrebbe essere con diritto di riscatto e non con obbligo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TeoBellan : Colpo a sorpresa dell'Aston Villa di Gerrard, che ha trovato l'accordo con il Barcellona per il prestito di Coutinh… - PremierShowIT : ?? Philippe Coutinho torna in Premier League! Il nazionale brasiliano passa in prestito dal Barcellona all'Aston Vi… - news24_inter : #Coutinho torna in Premier: fatta con l'Aston Villa ?? - sportli26181512 : Barcellona: ecco dove giocherà Coutinho!: Il Barcellona riesce a liberarsi dell'ingaggio di Philippe Coutinho: il b… - tcm24com : Ufficiale: Philippe Coutinho è un nuovo giocatore dell'Aston Villa #Coutinho #AstonVilla #Barcellona -