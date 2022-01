Bambina di sette anni crea bracciali e raccoglie i fondi per la strumentazione medica di un ospedale (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nel 2020 Hayley Orlinsky, una Bambina di Chicago di 7 anni, ha creato una raccolta fondi per l’ospedale Lurie Children’s Hospital. Il gesto che compie la Bambina è un ringraziamento perché da neonata è stata ricoverata in terapia intensiva e ha ricevuto tante attenzioni da parte dei medici di quell’ospedale. A soli 7 anni crea 8.000 braccialetti per beneficenza Nonostante abbia una giovane età, Hayley Orlinsky ha una grande sensibilità e generosità nei confronti delle persone e del mondo. A soli 7 anni la Bambina è riuscita a creare 8.000 braccialetti e a raccogliere più di 20.000 $. In questo modo ha potuto aiutare l’ospedale Lurie Children’s ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Nel 2020 Hayley Orlinsky, unadi Chicago di 7, hato una raccoltaper l’Lurie Children’s Hospital. Il gesto che compie laè un ringraziamento perché da neonata è stata ricoverata in terapia intensiva e ha ricevuto tante attenzioni da parte dei medici di quell’. A soli 78.000 braccialetti per beneficenza Nonostante abbia una giovane età, Hayley Orlinsky ha una grande sensibilità e generosità nei confronti delle persone e del mondo. A soli 7laè riuscita are 8.000 braccialetti e are più di 20.000 $. In questo modo ha potuto aiutare l’Lurie Children’s ...

