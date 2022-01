Azpilicueta: «Lukaku si è scusato, ma avrei preferito che…» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il capitano del Chelsea, Cesar Azpilicueta, è tornato a parlare della vicenda che ha coinvolto l’ex Inter Lukaku In un’intervista concessa al Mirror, il capitano del Chelsea, Cesar Azpilicueta, è tornato a parlare della tanto discussa intervista di Lukaku: «Preferiremmo non affrontare questo tipo di situazione, ma una volta che è successo, abbiamo dovuto affrontarlo. Il manager del club prende le decisioni, Lukaku si è scusato con i tifosi, il manager e il club, la dirigenza e tutti. Ora sta cercando di avere successo con la squadra. Penso che abbia messo in chiaro che per lui era il suo sogno sin da quando era bambino giocare nel Chelsea e ora la cosa più importante è lavorare in campo come fa oggi per aiutare la squadra. L’allenatore ha l’esperienza per confrontarsi con diversi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il capitano del Chelsea, Cesar, è tornato a parlare della vicenda che ha coinvolto l’ex InterIn un’intervista concessa al Mirror, il capitano del Chelsea, Cesar, è tornato a parlare della tanto discussa intervista di: «Preferiremmo non affrontare questo tipo di situazione, ma una volta che è successo, abbiamo dovuto affrontarlo. Il manager del club prende le decisioni,si ècon i tifosi, il manager e il club, la dirigenza e tutti. Ora sta cercando di avere successo con la squadra. Penso che abbia messo in chiaro che per lui era il suo sogno sin da quando era bambino giocare nel Chelsea e ora la cosa più importante è lavorare in campo come fa oggi per aiutare la squadra. L’allenatore ha l’esperienza per confrontarsi con diversi ...

