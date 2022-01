"Aveva paura". Rovigo sconvolta: soffoca la moglie e si suicida, il dramma del Covid (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una storia drammatica quella che arriva da Rovigo, dove un uomo avrebbe soffocato la moglie con un cuscino per paura del Covid. Stando alle prime informazioni, pare che l'omicida sia sempre stato accanto alla donna nel corso della sua vita, assistendola amorevolmente dopo che un ictus l'Aveva parzialmente paralizzata. Qualcosa però sarebbe cambiato con l'arrivo del Covid. Il timore di contrarre l'infezione e di non essere più in grado di stare accanto alla compagna avrebbe fatto sprofondare l'uomo in uno stato di ansia e depressione. A un certo punto la paura sarebbe diventata così forte da spingerlo a soffocare la moglie con un cuscino la notte dell'Epifania. Poi il suicidio. L'uomo si ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una storiatica quella che arriva da, dove un uomo avrebbeto lacon un cuscino perdel. Stando alle prime informazioni, pare che l'omicida sia sempre stato accanto alla donna nel corso della sua vita, assistendola amorevolmente dopo che un ictus l'parzialmente paralizzata. Qualcosa però sarebbe cambiato con l'arrivo del. Il timore di contrarre l'infezione e di non essere più in grado di stare accanto alla compagna avrebbe fatto sprofondare l'uomo in uno stato di ansia e depressione. A un certo punto lasarebbe diventata così forte da spingerlo are lacon un cuscino la notte dell'Epifania. Poi il suicidio. L'uomo si ...

Advertising

utini19 : A parte Conte che aveva capito di chiudere tutto in assenza di un aiuto vaccinale che ancora non c'era, abbiamo avu… - ASRomaMe : Tanto per cambiare abbiamo le vedove di Fonseca che tornano sempre a difendere la propria presunzione. Fonsie non a… - twittanto2 : @esterviola @RobertoBurioni Secondo me l’ossessione contro i vaccini ha mangiato ai novax I pochi neuroni che aveva… - plvisetumbra : fottuta sigaretta a mia madre anche se ne aveva poche e fumata fuori dalla porta in felpa. sto congelando? si ho pa… - solexgf : RT @AzdoraL: Quando c'erano i #solex, si aveva paura pure ad andare a pisciare, perché sembrava sempre che stessero per iniziare a pomicia… -