Avete mai visto casa di Patty Pravo? Una dimora che omaggia l’arte africana (Di venerdì 7 gennaio 2022) La meravigliosa abitazione di Patty Pravo lascia tutti senza parole: lusso ed eleganza, è un grande omaggio all’arte africana. Ecco i dettagli Avete mai visto dove vive la celebre Patty Pravo? L’abitazione della famosissima cantante è davvero stupefacente e nel periodo di Pandemia, partecipando alla campagna “Io resto a casa”, la celebre Patty ha mostrato qualche particolare inedito della sua casa. Patty PravoLe immagini mostrano un abitazione da sogno, qualche particolare inedito della villa è presente sul profilo social della donna che sono letteralmente impazziti all’idea di scoprire dove l’estro ed il genio di una tra le cantante più celebri della ... Leggi su topicnews (Di venerdì 7 gennaio 2022) La meravigliosa abitazione dilascia tutti senza parole: lusso ed eleganza, è un grande omaggio al. Ecco i dettaglimaidove vive la celebre? L’abitazione della famosissima cantante è davvero stupefacente e nel periodo di Pandemia, partecipando alla campagna “Io resto a”, la celebreha mostrato qualche particolare inedito della suaLe immagini mostrano un abitazione da sogno, qualche particolare inedito della villa è presente sul profilo social della donna che sono letteralmente impazziti all’idea di scoprire dove l’estro ed il genio di una tra le cantante più celebri della ...

Advertising

chetempochefa : “Grazie italiani. Avete mostrato il vostro volto migliore. Ed io, anche nei momenti più bui, non mi sono mai sentit… - NicolaPorro : ?? Un #Cassese come non l'avete mai visto: 'Meritano loro il #lockdown'. La situazione sta diventando tragicomica (V… - davidefaraone : 'Grazie italiani, non mi sono mai sentito solo. Avete mostrato il volto migliore del Paese'. L'Italia intera, sta… - YBah96 : RT @mefisto94_: Ma voi avete mai visto milanisti fare così durante una partita dell'Inter? Io sinceramente no In un giorno festivo questo… - oceanomez : Le Princess che parlano in inglese per aiutare Kabir vanno riproverete, Soleil che impreca in inglese va applaudita… -