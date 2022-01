Advertising

anteprima24 : ** #Avellino, nuovo ciclo di tamponi: ecco l'esito ** - ptvtelenostra : UN NUOVO POSITIVO AL COVID NELL'US AVELLINO, SONO 11 IN TOTALE - - anteprima24 : ** LegaPro, si va verso un nuovo slittamento della ripresa del campionato ** - ottopagine : Serie C, si va verso un nuovo slittamento della ripresa del campionato #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino nuovo

Ecco, dunque, ilprogramma del campionato di Serie C sino alla decima giornata di ritorno. 4 a GIORNATA RITORNO - 22 - 23 - 24 GENNAIO 2022MONOPOLI Domenica Ore 17.30 BARI CATANIA .... 'Il vero pericolo per le imprese e' unlockdown. Per questo siamo d'accordo sul vaccino obbligatorio per gli over 50 perche' vanno protette categorie piu' a rischio, ma servono anche ...Subisce un nuovo slittamento il ritorno in campo della Serie C. Proprio pochi istanti fa, la Lega Pro ha comunicato che anche la terza giornata di ritorno - in programma il week-end del 15 e 16 gennai ...Avellino, passanti aggrediti da un uomo in piazza Kennedy. Datosi alla fuga, ha iniziato a sputare all'interno delle auto ...