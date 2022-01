Auto mediche e ambulanze per permettere ai parlamentari di raggiungere il Quirinale (Di venerdì 7 gennaio 2022) di Erika Noschese L’associazione Humanitas, in occasione delle elezioni del presidente della Repubblica mette a disposizione ambulanze e Auto mediche Biocontenitive che permetterebbero a tutti coloro in quarantena di poter raggiungere il Quirinale dal proprio domicilio in modo protetto seguendo percorsi prestabiliti e quindi poter votare e di conseguenza eleggere il nuovo presidente della Repubblica italiana. Lo ha detto il presidente dell’associazione salernitana Universo Humanitas, Roberto Schiavone, in una lettera inviata al presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico. Il prossimo 24 gennaio, infatti, ci sarà la prima seduta per l’elezione del presidente della Repubblica ma molti parlamentari risultano essere in quarantena perché affetti da Covid-19 e ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 7 gennaio 2022) di Erika Noschese L’associazione Humanitas, in occasione delle elezioni del presidente della Repubblica mette a disposizioneBiocontenitive chebbero a tutti coloro in quarantena di poterildal proprio domicilio in modo protetto seguendo percorsi prestabiliti e quindi poter votare e di conseguenza eleggere il nuovo presidente della Repubblica italiana. Lo ha detto il presidente dell’associazione salernitana Universo Humanitas, Roberto Schiavone, in una lettera inviata al presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico. Il prossimo 24 gennaio, infatti, ci sarà la prima seduta per l’elezione del presidente della Repubblica ma moltirisultano essere in quarantena perché affetti da Covid-19 e ...

