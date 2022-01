Australia, visto non in regola anche per la tennista ceca Renata Voracova: si trova nello stesso hotel di Djokovic (Di venerdì 7 gennaio 2022) La polizia di frontiera Australiana ha annullato il visto di ingresso nel Paese anche a Renata Voracova, giocatrice di doppio proveniente dalla Repubblica ceca che avrebbe dovuto giocare l’Australian Open. La tennista ceca è stata fermata perché non in regola con le norme anti Covid, per motivi analoghi a quelli contestati al numero uno al mondo Novak Djokovic. L’Australian Border Force l’avrebbe fermata e condotta nella stessa struttura dove Djokovic sta attendendo l’udienza di lunedì sull’ordine di espulsione. La tennista ceca è entrata in Australia il mese scorso con un’esenzione dal vaccino concesso da Tennis ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) La polizia di frontierana ha annullato ildi ingresso nel Paese, giocatrice di doppio proveniente dalla Repubblicache avrebbe dovuto giocare l’n Open. Laè stata fermata perché non incon le norme anti Covid, per motivi analoghi a quelli contestati al numero uno al mondo Novak. L’n Border Force l’avrebbe fermata e condotta nella stessa struttura dovesta attendendo l’udienza di lunedì sull’ordine di espulsione. Laè entrata inil mese scorso con un’esenzione dal vaccino concesso da Tennis ...

