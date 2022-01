Australia, un caso Djokovic anche nel tennis femminile. Stop alla ceca Voracova: «Non è in regola con le norme anti-Covid» (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le autorità Australiane hanno cancellato il visto della tennista Renata Voracova perché non sarebbe in regola con le norme anti Covid. La notizia arriva a due giorni dallo Stop a Novak Djokovic, il numero uno del ranking maschile bloccato dopo l’atterraggio per problemi con il visto e con l’esenzione dal vaccino. L’Australian Border Force ha fermato Voracova trasferendola al Park Hotel di Melbourne, la stessa struttura dove il tennista serbo sta attendendo l’udienza di lunedì 10 gennaio sull’ordine di espulsione. Secondo quanto dichiarato alla Cnn dal ministero degli Esteri della Repubblica ceca, «tanti altri ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) Le autoritàne hanno cancellato il visto dellata Renataperché non sarebbe incon le. La notizia arriva a due giorni dalloa Novak, il numero uno del ranking maschile bloccato dopo l’atterraggio per problemi con il visto e con l’esenzione dal vaccino. L’n Border Force ha fermatotrasferendola al Park Hotel di Melbourne, la stessa struttura dove ilta serbo sta attendendo l’udienza di lunedì 10 gennaio sull’ordine di espulsione. Secondo quanto dichiaratoCnn dal ministero degli Esteri della Repubblica, «taltri ...

Advertising

LucaBizzarri : Comunque, al di là di quello che uno possa pensare del caso Djokovic, del giusto e dello sbagliato, l’Australia si… - fanpage : Il caso #Djokovic in Australia si arricchisce di nuovi particolari, il padre ne fa quasi una questione identitaria:… - fanpage : Caso #Djokovic in Australia, Rafa Nadal commenta l'accaduto e sottolinea ancora una volta l'importanza dei #vaccini… - parsival3791 : Altro caso in Australia di tennista trattenuta per revoca del visto d'ingresso. - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? Continua il caso #Djokovic: le autorità australiane negano che il tennista sia tenuto in stato detentivo, come denunciato da… -