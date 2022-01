Aumento dei contagi a Paduli, il sindaco ritarda il ritorno a scuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPaduli (Bn) – Il numero di contagi sta salendo in maniera vertiginosa e il ritorno a scuola si avvicina. Un problema che sta interessando ogni tipo di comune e di sindaco, da quello del centri più grandi a quello del centro più piccolo. Proprio per evitare situazioni spiacevoli, il primo cittadino di Paduli, Domenico Vessichelli, con un’ordinanza, ha deciso di chiudere le scuole della cittadina di cui è sindaco per una settimana, da lunedì 10 gennaio a sabato 15 gennaio. Allo stesso tempo, sarà organizzato uno screening gratuito della popolazione scolastica, l’ampliamento del servizio di trasporto con l’utilizzo di un nuovo scuolabus e la sanificazione di tutti i plessi scolastici. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Il numero dista salendo in maniera vertiginosa e ilsi avvicina. Un problema che sta interessando ogni tipo di comune e di, da quello del centri più grandi a quello del centro più piccolo. Proprio per evitare situazioni spiacevoli, il primo cittadino di, Domenico Vessichelli, con un’ordinanza, ha deciso di chiudere le scuole della cittadina di cui èper una settimana, da lunedì 10 gennaio a sabato 15 gennaio. Allo stesso tempo, sarà organizzato uno screening gratuito della popolazione scolastica, l’ampliamento del servizio di trasporto con l’utilizzo di un nuovobus e la sanificazione di tutti i plessi scolastici. L'articolo proviene da ...

