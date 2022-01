Audrey Hepburn | Luca Guadagnino ha scelto Rooney Mara per il suo film sulla diva

Leggi su amica

(Di venerdì 7 gennaio 2022) In effetti era strano che nessuno ci avesse pensato prima. Perché nel revival dei biopic sui grandi del cinema che da alcuni anni ha preso piede a Hollywood, finora nessuno l’aveva nominata. Per fortuna, ci ha pensato. Che hal’attrice americanaper incarnare sul grande schermo la leggendaria. In un, ancora top secret, che tra poco inizierà le riprese. Prodotto dalla neonata divisione cinema di Apple. Saràa interpretare l’iconicanel biopic chesta preparando. Non la trovate una scelta azzeccata? Foto Ansa La strada americana di...