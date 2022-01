ATP Cup 2022: Spagna prima finalista, Carreno Busta e Bautista Agut vincono i loro singolari (Di venerdì 7 gennaio 2022) Bastano i primi due singolari alla Spagna per raggiungere la finale dell’ATP Cup 2022: nulla da fare per la Polonia, bersagliata dalla sfortuna, oltre che dall’ottimo stato di forma di Pablo Carreno Busta e Roberto Bautista Agut, che attendono ora la vincente del confronto Russia-Canada. Ma andiamo con ordine all’interno di una giornata perlomeno strana. Il termine è adeguato per un motivo particolare: poche ore prima di scendere in campo, Kamil Majchrzak comunica di aver contratto il Covid-19 e che, dunque, non può essere della partita trovandosi in isolamento. Gioca al suo posto Jan Zielinski, che però è fondamentalmente un doppista (in singolare è numero 769): per Carreno Busta è fin troppo facile liquidare la ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Bastano i primi dueallaper raggiungere la finale dell’ATP Cup: nulla da fare per la Polonia, bersagliata dalla sfortuna, oltre che dall’ottimo stato di forma di Pabloe Roberto, che attendono ora la vincente del confronto Russia-Canada. Ma andiamo con ordine all’interno di una giornata perlomeno strana. Il termine è adeguato per un motivo particolare: poche oredi scendere in campo, Kamil Majchrzak comunica di aver contratto il Covid-19 e che, dunque, non può essere della partita trovandosi in isolamento. Gioca al suo posto Jan Zielinski, che però è fondamentalmente un doppista (in singolare è numero 769): perè fin troppo facile liquidare la ...

