Atp Cup 2022: Carreno Busta regala il primo punto alla Spagna, travolto Zielinski (Di venerdì 7 gennaio 2022) Se lo aggiudica la Spagna il primo punto della semifinale di Atp Cup 2022. Nel match di singolare che ha inaugurato la giornata, Pablo Carreno Busta ha sconfitto nettamente Jan Zielinski. 6-2 6-1 il punteggio dell’incontro, che di fatto non si è giocato vista l’enorme differenza tra i due. alla base di ciò, però, c’è la positività al Covid-19 di Kamil Majchrzak, numero 117 del ranking Atp e numero 2 della Polonia. Al suo posto è dunque sceso in campo uno specialista del doppio, che ha tentato di complicare la vita al suo avversario ma si è dovuto arrendere dopo soli 53 minuti di gioco. C’è oggettivamente poco da dire sulla sfida, a senso unico, in cui Carreno Busta è stato padrone del campo dall’inizio ... Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Se lo aggiudica laildella semifinale di Atp Cup. Nel match di singolare che ha inaugurato la giornata, Pabloha sconfitto nettamente Jan. 6-2 6-1 il punteggio dell’incontro, che di fatto non si è giocato vista l’enorme differenza tra i due.base di ciò, però, c’è la positività al Covid-19 di Kamil Majchrzak, numero 117 del ranking Atp e numero 2 della Polonia. Al suo posto è dunque sceso in campo uno specialista del doppio, che ha tentato di complicare la vita al suo avversario ma si è dovuto arrendere dopo soli 53 minuti di gioco. C’è oggettivamente poco da dire sulla sfida, a senso unico, in cuiè stato padrone del campo dall’inizio ...

