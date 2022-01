Atalanta, Musso e Palomino negativi al tampone (Di venerdì 7 gennaio 2022) Buone notizie in casa Atalanta: Juan Musso e José Palomino negativi al Covid-19. I due calciatori, unici due positivi della squadra di Gasperini, si sono sottoposti al tampone che ha poi dato esito negativo. Musso e Palomino saranno dunque regolarmente a disposizione del tecnico dei nerazzurri, che dopo aver saltato la sfida interna contro il Torino sperano di giocare contro l’Udinese. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 7 gennaio 2022) Buone notizie in casa: Juane Joséal Covid-19. I due calciatori, unici due positivi della squadra di Gasperini, si sono sottoposti alche ha poi dato esito negativo.saranno dunque regolarmente a disposizione del tecnico dei nerazzurri, che dopo aver saltato la sfida interna contro il Torino sperano di giocare contro l’Udinese. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Musso Dal Toro alla Salernitana, la mappa del covid ATALANTA - In due sono positivi, Musso e Palomino. BOLOGNA - Scadranno domenica i cinque giorni di isolamento ordinati dalla Asl in seguito agli otto positivi: Medel, Santander Van Hooijdonk, ...

Udinese - Atalanta probabili formazioni: Miranchuk titolare con Muriel? Atalanta (3 - 4 - 1 - 2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pessina; Miranchuk, Muriel. fonte - foto - 11 - contro - 11 Condividi: Fai clic qui per ...

Atalanta: Musso e Palomino negativi al Coronavirus Fantacalcio ® Udinese-Atalanta: probabili formazioni e statistiche Serie A - Dopo essere rimasto imbattuto in sette partite casalinghe consecutive contro l’Atalanta in campionato (4V, 3N).

Dal Toro alla Salernitana, la mappa del covid Dopo un turno dell'Epifania da dimenticare, con quatto partite rinviate e le altre giocate spesso da squadre decimate dal Covid o dalle quarantene, la seconda giornata di ritorno di serie A di domenic ...

