Asteroide gigante si avvicina alla Terra | è 10 volte il Duomo di Milano Quando avverrà il suo passaggio

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Nei prossimi giorni un enormepasserà nei “pressi” dellae lo farà all’incredibile velocità di 70.506 km/h. Ciò che però ha maggiormente sorpreso gli esperti che hanno dato la notizia sono le dimensioni del corpo celeste roccioso: sarà infatti grande circa 10ildio, in alternativa, 20l’altezza del Colosseo di Roma. Gli astronomi però hanno prontamente rassicurato tutti i lettori più attenti informandoli che ilin totale sicurezza e non esiste il rischio che possarsi più del dovuto. Nonostante ciò però, grazie anche alle sue notevoli dimensioni, sarà possibile osservarlo con un telescopio. Ecco...

greenMe.it

Scoperto per la prima volta nel 1994 dall'astronomo Robert McNaught presso il Siding Spring Observatory in Australia, l'passerà a una distanza di 1,93 milioni di chilometri dalla Terra, ...Anche ildei monopattini Segway lancerà prossimamente 1000 robot da marciapiede ...spaziale delle dimensioni di una golf car verrà invece fatta entrare in collisione con un piccolo...Splendida Epifania all’insegna del cielo: il 6 gennaio non possiamo perdere il “bacio” tra Luna e Giove al tramonto ...Un asteroide più grande dell’Imperial State Building che ci “saluterà” il 18 gennaio (ma a distanza di sicurezza) ...