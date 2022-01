Ascolti TV 6 gennaio, L'Eredità perde spettatori: 'Il campione ha dato forfait' (Di venerdì 7 gennaio 2022) Come sono andati gli Ascolti tv del giorno 6 gennaio 2022? L'Epifania ha portato tanta fortuna, soprattutto nel Prime Time di Rai 1. In occasione della Lotteria Italia 2021, si è tenuta una puntata speciale dei Soliti Ignoti - Il ritorno, con Mara Venier concorrente. La conduttrice di Domenica In è riuscita a distinguersi, chiudendo la serata con un bel colpaccio. Anche Amadeus ha fatto messo a segno un bel colpo, in particolar modo in termini di audience. Nel preserale si riscontra un calo di Ascolti per L'Eredità, ma quello che non è passato inosservato al pubblico da casa sono state due assenze particolari! Ascolti TV 6 gennaio, Epifania infelice a L'Eredità: 'guazzabuglio in testa' Qualche giorno fa L'Eredità aveva superato i 5 milioni di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 7 gennaio 2022) Come sono andati glitv del giorno 62022? L'Epifania ha portato tanta fortuna, soprattutto nel Prime Time di Rai 1. In occasione della Lotteria Italia 2021, si è tenuta una puntata speciale dei Soliti Ignoti - Il ritorno, con Mara Venier concorrente. La conduttrice di Domenica In è riuscita a distinguersi, chiudendo la serata con un bel colpaccio. Anche Amadeus ha fatto messo a segno un bel colpo, in particolar modo in termini di audience. Nel preserale si riscontra un calo diper L', ma quello che non è passato inosservato al pubblico da casa sono state due assenze particolari!TV 6, Epifania infelice a L': 'guazzabuglio in testa' Qualche giorno fa L'aveva superato i 5 milioni di ...

