Ascolti Tv 6 gennaio 2022 | oltre 5 milioni per la Befana Amadeus

Advertising

Raiofficialnews : #AscoltiTv di giovedì #6gennaio ?? - il_Case : Ascolti TV | Giovedì 6 Gennaio 2022. Eccelle Soliti Ignoti con la Lotteria (24%), Il Peggior Natale della Mia Vita… - Teleblogmag : Ancora ottimi ascolti per #Amadeus, l’ennesima replica di #HarryPotter ottiene ottimi risultati. Qui tutti i dati d… - CrescenzoFilo : RT @fashionsoaptv: ?Love is in the air 2 ha annientato i programmi del secondo pomeriggio!?? ??La Mediaset non si merita questo successo!?? h… - SerieTvserie : Ascolti tv giovedì 6 gennaio 2022: Soliti Ignoti – Lotteria Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti gennaio

del 62022. In prima serata su Rai1 Soliti Ignoti Il Ritorno, lo speciale della Lotteria Italia 2022 condotto da Amadeus è stato seguito da una media di 5.186.000 spettatori. Share ......di Taylor Sheridan per Paramount Network si è conclusa con un altro record di. L'episodio Grass on the Streets and Weeds on the Rooftops , che in Italia andrà in onda martedì 11alle ...Ascolti programmi del daytime, 6 gennaio 2022: quasi 2milioni e mezzo di telespettatori per È sempre mezzogiorno Com'è andata in ascolti la giornata di ...Prende il via l’edizione 2022 del varietà di Rai1 “Tali e Quali”, prodotto in collaborazione con Endemol Shine ltaly, in onda da sabato 8 gennaio alle 21.25.Il programma, condotto come s ...