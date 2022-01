Arriva l’Assegno unico. Sul sito dell’Inps è già possibile richiederlo. Il beneficio riguarda oltre 7 milioni di famiglie per circa 11 milioni di minori (Di venerdì 7 gennaio 2022) A decorrere da marzo 2022, con l’Assegno unico, le famiglie potranno percepire un contributo mensile per ogni figlio a carico, entro i limiti e con le modalità previste dalla scheda consultabile sul sito dell’Inps (qui il focus) dove, a poche ore dall’uscita sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo (leggi l’articolo), è già disponibile la domanda on line. Per coloro che faranno domanda entro giugno 2022, Inps riconoscerà tutti gli arretrati da marzo, mese in cui gli utenti non avranno più diritto ai benefici assorbiti con l’Assegno unico. l’Assegno unico è un beneficio che riguarda oltre 7 milioni di famiglie per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 7 gennaio 2022) A decorrere da marzo 2022, con, lepotranno percepire un contributo mensile per ogni figlio a carico, entro i limiti e con le modalità previste dalla scheda consultabile sul(qui il focus) dove, a poche ore dall’uscita sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo (leggi l’articolo), è già disponibile la domanda on line. Per coloro che faranno domanda entro giugno 2022, Inps riconoscerà tutti gli arretrati da marzo, mese in cui gli utenti non avranno più diritto ai benefici assorbiti conè unchediper ...

