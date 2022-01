Arrestato a New York l’italiano che rubava i manoscritti inediti degli scrittori (Di venerdì 7 gennaio 2022) È stato Arrestato all’aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York con l’accusa di furto d’identità e frode il 28enne italiano che si fingeva un editor per ottenere dagli scrittori i loro manoscritti prima della pubblicazione. Filippo Bernardini è dipendente della casa editrice inglese Simon&Schuster e da cinque anni raggirava gli scrittori usando indirizzi mail e domini Internet falsi, alcune volte invertendo solo le lettere di famose case editrici come Random House o Penguin . Tra le sue vittime ci sono autrici celebri come Margaret Atwood e Sally Rooney o esordienti come Dylan Farrow e l’attore Ethan Hawke. Ora “il collezionista di dorsi” rischia fino a 20 anni di carcere ma ancora non si conoscono i motivi che lo hanno spinto a raggirare gli scrittori. Infatti nessuno dei ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 7 gennaio 2022) È statoall’aeroporto John Fitzgerald Kennedy di Newcon l’accusa di furto d’identità e frode il 28enne italiano che si fingeva un editor per ottenere daglii loroprima della pubblicazione. Filippo Bernardini è dipendente della casa editrice inglese Simon&Schuster e da cinque anni raggirava gliusando indirizzi mail e domini Internet falsi, alcune volte invertendo solo le lettere di famose case editrici come Random House o Penguin . Tra le sue vittime ci sono autrici celebri come Margaret Atwood e Sally Rooney o esordienti come Dylan Farrow e l’attore Ethan Hawke. Ora “il collezionista di dorsi” rischia fino a 20 anni di carcere ma ancora non si conoscono i motivi che lo hanno spinto a raggirare gli. Infatti nessuno dei ...

