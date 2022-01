Arrestato a New York il ladro di libri: è l'italiano Filippo Bernardini (Di venerdì 7 gennaio 2022) I furti avvenivano via mail e senza un apparente motivo in un settore, quello dell’editoria, che poteva passare facilmente inosservato. L’autore che rubava manoscritti - da Dan Brown a Margaret Atwood, Ethan Hawke e Sally Rooney - non ancora pubblicati è un italiano, Filippo Bernardini. Il 29enne coordinatore all’ufficio diritti del colosso editoriale Simon & Schuster Uk alla fine è stato Arrestato dall’Fbi dicendo che “ha impersonato, frodato e tentato di frodare centinaia di individui” per cinque o più anni, ottenendo centinaia di manoscritti non pubblicati nel processo. Bernardini, la cui storia è stata riportata dal New York Times, impersonava professionisti dell’editoria e prendeva di mira autori, editori, agenti e scout letterari che potevano avere in mano bozze di romanzi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) I furti avvenivano via mail e senza un apparente motivo in un settore, quello dell’editoria, che poteva passare facilmente inosservato. L’autore che rubava manoscritti - da Dan Brown a Margaret Atwood, Ethan Hawke e Sally Rooney - non ancora pubblicati è un. Il 29enne coordinatore all’ufficio diritti del colosso editoriale Simon & Schuster Uk alla fine è statodall’Fbi dicendo che “ha impersonato, frodato e tentato di frodare centinaia di individui” per cinque o più anni, ottenendo centinaia di manoscritti non pubblicati nel processo., la cui storia è stata riportata dal NewTimes, impersonava professionisti dell’editoria e prendeva di mira autori, editori, agenti e scout letterari che potevano avere in mano bozze di romanzi ...

