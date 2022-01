Arisa e Vito Coppola finalmente ammettono tutto: “C’è grande attrazione” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Arisa e Vito Coppola hanno letteralmente stravinto la sedicesima edizione di Ballando con le Stelle ed in tanti si chiedono se tra i due sia nato qualcosa di tenero dato la complicità dimostrata. Arisa e Vito Coppola-AltranotiziaVito Coppola e Arisa hanno guadagnato il primo posto a Ballando e la cantante è letteralmente esplosa di gioia ma in molti si chiedono se quei baci e quegli sguardi visti durante le esibizioni non nascondano una relazione. Voi cosa ne pensate? Arisa e Vito Coppola ammettono tutto Arisa si è cimentata in un campo inedito ma ha dimostrato una versatilità ed una voglia di fare che hanno ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 7 gennaio 2022)hanno letteralmente stravinto la sedicesima edizione di Ballando con le Stelle ed in tanti si chiedono se tra i due sia nato qualcosa di tenero dato la complicità dimostrata.-Altranotiziahanno guadagnato il primo posto a Ballando e la cantante è letteralmente esplosa di gioia ma in molti si chiedono se quei baci e quegli sguardi visti durante le esibizioni non nascondano una relazione. Voi cosa ne pensate?si è cimentata in un campo inedito ma ha dimostrato una versatilità ed una voglia di fare che hanno ...

Mariarc00802585 : @chairiflettuto ???????? Che poi non capisco tutto quest'astio nei confronti di Vito. A prescindere di quello che sarà… - Marzia58594459 : @Lucy21062 @Vito__Coppola @ARISA_OFFICIAL Tranquilla.... Le ho quasi memorizzate a furia di guardarle?? - Prisci_volley : RT @esisteunposto: Sai che ti cercherei in tutta Milano ?? Che ti stringerei forte la mano ?? @ARISA_OFFICIAL @Vito__Coppola #BallandoConL… - Lucy21062 : Ma solo io quando ascolto Psycho... Altalene.... Cuore e La Casa dell'Amore Possibile Mi vengono in mente le coreo… - Simone67727948 : @Mariarc00802585 @Manulisse1 @Lucy21062 @LisaCan62163096 @ladani49 Ragazzi incontriamoci a un bar e discutiamo su vito e arisa ??? -