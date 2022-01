Arbitri Serie A, le designazioni per la 21a giornata di campionato (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la 21esima giornata di Serie A L’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni arbitrali per la 21esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. EMPOLI – SASSUOLO h. 12.30VOLPILO CICERO – GUALTIERI C.IV: PRONTERAVAR: VALERIAVAR: MASTRODONATO VENEZIA – MILAN h. 12.30IRRATICOLAROSSI – SCARPAIV: MERAVIGLIAVAR: MAZZOLENIAVAR: BACCINI CAGLIARI – BOLOGNA h. 14.30GHERSINICOSTANZO – TRINCHIERIIV: MARCENAROVAR: MARESCAAVAR: DI IORIO TORINO – FIORENTINA h. 14.30MARINELLILOMBARDI – ROSSI C.IV: COLOMBOVAR: MAGGIONIAVAR: ALASSIO NAPOLI – SAMPDORIA h. 16.30DI BELLOSCATRAGLI – MARGANIIV: COSSOVAR: ABISSOAVAR: TEGONI UDINESE – ATALANTA h. 16.30FABBRILONGO – ROCCAIV: PEZZUTOVAR: MARIANIAVAR: ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) L’AIA ha diramato learbitrali per la 21esimadiA L’Associazione Italianaha reso note learbitrali per la 21esimadiA, la prima del girone di ritorno. EMPOLI – SASSUOLO h. 12.30VOLPILO CICERO – GUALTIERI C.IV: PRONTERAVAR: VALERIAVAR: MASTRODONATO VENEZIA – MILAN h. 12.30IRRATICOLAROSSI – SCARPAIV: MERAVIGLIAVAR: MAZZOLENIAVAR: BACCINI CAGLIARI – BOLOGNA h. 14.30GHERSINICOSTANZO – TRINCHIERIIV: MARCENAROVAR: MARESCAAVAR: DI IORIO TORINO – FIORENTINA h. 14.30MARINELLILOMBARDI – ROSSI C.IV: COLOMBOVAR: MAGGIONIAVAR: ALASSIO NAPOLI – SAMPDORIA h. 16.30DI BELLOSCATRAGLI – MARGANIIV: COSSOVAR: ABISSOAVAR: TEGONI UDINESE – ATALANTA h. 16.30FABBRILONGO – ROCCAIV: PEZZUTOVAR: MARIANIAVAR: ...

