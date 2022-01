“Appalti truccati nel trasporto d’organi”: dopo la revoca dei domiciliari il dirigente arrestato torna a guidare la struttura ecclesiastica (Di venerdì 7 gennaio 2022) È tornato al lavoro pochi giorni dopo essere tornato in libertà Vitangelo Dattoli, l’ex dg degli Ospedali Riuniti di Foggia, finito ai domiciliari il 13 dicembre scorso nell’inchiesta sulla turbativa d’asta degli Appalti milionari per l’elisoccorso e il trasporto di organi. Alla fine di dicembre, il tribunale del Riesame aveva revocato la misura cautelare per mancanza di esigenze cautelari, ma confermando nei suoi confronti i gravi indizi di colpevolezza raccolti dalla procura foggiana e dalla Guardia di finanza di Bari: una decisione maturata anche sulla base delle dimissioni presentate da Dattoli dal ruolo ricoperto nella struttura dauna. A quel punto, però, Dattoli non è tornato libero solo in senso giudiziario, ma anche lavorativo: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Èto al lavoro pochi giorniessereto in libertà Vitangelo Dattoli, l’ex dg degli Ospedali Riuniti di Foggia, finito aiil 13 dicembre scorso nell’inchiesta sulla turbativa d’asta deglimilionari per l’elisoccorso e ildi organi. Alla fine di dicembre, il tribunale del Riesame avevato la misura cautelare per mancanza di esigenze cautelari, ma confermando nei suoi confronti i gravi indizi di colpevolezza raccolti dalla procura foggiana e dalla Guardia di finanza di Bari: una decisione maturata anche sulla base delle dimissioni presentate da Dattoli dal ruolo ricoperto nelladauna. A quel punto, però, Dattoli non èto libero solo in senso giudiziario, ma anche lavorativo: ...

