Anticipazioni GF Vip, puntata del 7 Gennaio: si prevedono fuochi e fiamme, provvedimento disciplinare in arrivo? (Di venerdì 7 gennaio 2022) Anticipazioni della puntata del GF Vip del 7 Gennaio: si prevedono fuochi e fiamme, è in arrivo un duro provvedimento disciplinare? Si diceva che stasera, Venerdì 7 Gennaio, non ci sarebbe stato il doppio appuntamento con il GF Vip. Invece, non è affatto così! Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, a partire dalle L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 7 gennaio 2022)delladel GF Vip del 7: si, è inun duro? Si diceva che stasera, Venerdì 7, non ci sarebbe stato il doppio appuntamento con il GF Vip. Invece, non è affatto così! Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, a partire dalle L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

blogtivvu : Nessuna squalifica per Katia Ricciarelli e provvedimenti per gli altri concorrenti: le anticipazioni shock del GF V… - CorriereCitta : Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata #7gennaio 2022: concorrenti in nomination, chi sono gli ospiti, ultime n… - Giornaleditalia : #grandefratello Grande Fratello Vip 6 anticipazioni stasera 7 gennaio: ci sarà un eliminato? - deddymyall : RT @Quellochetutti1: Dayane Mello torna al Gf Vip per Soleil Sorgé ?? Trovate tutte le anticipazioni del loro incontro su - Quellochetutti1 : Dayane Mello torna al Gf Vip per Soleil Sorgé ?? Trovate tutte le anticipazioni del loro incontro su… -