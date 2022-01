Annamaria Franzoni: Capodanno nella villetta di Cogne in cui fu ucciso il piccolo Samuele 20 anni fa (Di venerdì 7 gennaio 2022) Annamaria Franzoni a Capodanno nella villetta di Cogne in cui fu ucciso il figlio Samuele Lorenzi, 20 anni fa. Secondo quanto emerso, la donna, condannata in via definitiva a 16 anni per l’omicidio del bimbo e tornata in libertà dopo meno di 11, avrebbe festeggiato l’alba del 2022 insieme al marito Stefano Lorenzi con fuochi d’artificio in giardino. Annamaria Franzoni: Capodanno nella villetta di Cogne teatro dell’omicidio del piccolo Samuele 20 anni dopo la morte del piccolo Samuele Lorenzi, ucciso a 3 ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022)diin cui fuil figlioLorenzi, 20fa. Secondo quanto emerso, la donna, condannata in via definitiva a 16per l’omicidio del bimbo e tornata in libertà dopo meno di 11, avrebbe festeggiato l’alba del 2022 insieme al marito Stefano Lorenzi con fuochi d’artificio in giardino.diteatro dell’omicidio del20dopo la morte delLorenzi,a 3 ...

