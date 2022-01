Angara-A5 è il razzo Russo che | dopo l’avaria ai motori | rischia di precipitare sulla Terra | allarme dalle agenzie spaziali

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 7 gennaio 2022) C’è una nuova minaccia per ladirettamente dallo spazio. No, non stiamo parlando di un’invasione aliena o di astronavi, bensì di unin caduta libera verso il nostro pianeta.-A5, 6/1/2022 – Computermagazine.itCome scrive il sito Fanpage.it, si tratta precisamente dell’-A5, unappunto prodottoparti di Mosca, è che è stato lanciato nello spazio lo scorso 27 dicembre dalla base di Plesetsk, nella regione nordoccidentale di Arkhangelsk. Secondo quanto riferito dagli addetti ai lavori, lo stesso dovrebbe ricadere, in maniera totalmente incontrollata, nelle prossime 24 ore, di conseguenza non è ben chiaro dove lo stesso possa ...