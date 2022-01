America’s Cup 2024 | ribaltone del New York Yacht Club! Ci ripensa e appoggia American Magic | Goodison al timone?

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Clamorosoin mare, tipico dellaCup. La competizione sportiva più antica al mondo vive come da tradizione sulle note tipiche di un romanzo e non poteva mancare lo stravolgimento in salsaa in vista della prossima edizione della massima manifestazione velica, che andrà in scena nelin una località ancora da definire (sarebbero in ballottaggio Cork, Jeddah, Valencia e Malaga, la sede verrà comunicata il prossimo 1 marzo). Il NewClub sarebbe tornato sui suoi passi per la seconda volta nel giro di sei mesi. In estate aveva comunicato di avere abbandonato, l’equipaggio che ha regatato lo scorso inverno ad Auckland perdendo la semifinale di Prada Cup contro Luna Rossa dopo la celeberrima scuffia. In ...