Alvino | “Assurdo | si critica il Napoli per soddisfare il padrone” Bernardeschi | fallo di mano ma in tv non passa

Carlo Alvino parla del pareggio tra 1-1 tra Juve e Napoli e delle polemiche. Il Napoli esce dall'Allianz Stadium di Torino incamerando un punto di pregevole fatture se considerate le premesse e le importanti defezioni che hanno complicato la trasferta torinese dei partenopei. L'1-1 finale sorride agli azzurri che mantengono invariato il +5 sui bianconeri in ottica corsa alla zona Champions League. Ancora una volta quando il Napoli gioca fuori casa deve subire la solita razione di cori discriminatori, succede praticamente ogni domenica, caso emblematico quello di Udine. Anche la partita con la Juventus non ha fatto eccezione. Nel post partita, i media nazionali hanno criticato l'arbitro Sozza per non aver concesso un rigore alla Juventus per un fallo di mano

'Insigne e Osimhen sono venuti alle mani', Alvino: 'Quanti inciuci, assurdo' ... siamo all'assurdo '. Anche Spalletti ha chiarito il motivo per cui Insigne è rimasto in panchina , rivolgendosi a muso duro ai giornalisti che cercavano di montare un caso. Alvino ha sottolineato ...

