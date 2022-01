Altri casi Covid in casa Udinese | il comunicato ufficiale

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Continua l’incuboin Serie A. L’, che non gioca da Cagliari, visto che non ha giocato né con la Salernitana (causa contagi nei campani) né con la Fiorentina, ha emanato un, annunciando altre cinque positività nel gruppo squadra.Il: “Calcio comunica che, in seguito ad ulteriori test molecolari effettuati sui componenti del gruppo squadra, sono stati riscontrati cinque nuovidi positività al-19 (quattro giocatori ed un membro dello staff). Il Club ha attivato le procedure previste dalle normative e dai protocolli in essere informando le autorità ...