Allevamenti intensivi fra i principali responsabili dell’inquinamento dell’aria: il reportage di Animal Equality (Di venerdì 7 gennaio 2022) Articolo a cura di Alice Dominese Sofferenza degli Animali, ma non solo. Il nuovo reportage di Animal Equality realizzato all’interno degli Allevamenti intensivi della Pianura Padana rivela che l’inquinamento ambientale è uno dei maggiori prodotti dell’industria zootecnica, nonché uno dei più dannosi. Il lavoro di inchiesta dell’organizzazione, in collaborazione con numerosi media, all’interno degli Allevamenti, oltre a denunciare le pessime condizioni di vita e i maltrattamenti a cui gli Animali sono sottoposti, ha permesso di documentare infatti casi sempre più frequenti di cattiva gestione dei rifiuti zootecnici, in particolare di liquami. Allevamenti intensivi e inquinamento di acqua, aria e suolo I reflui ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 gennaio 2022) Articolo a cura di Alice Dominese Sofferenza deglii, ma non solo. Il nuovodirealizzato all’interno deglidella Pianura Padana rivela che l’inquinamento ambientale è uno dei maggiori prodotti dell’industria zootecnica, nonché uno dei più dannosi. Il lavoro di inchiesta dell’organizzazione, in collaborazione con numerosi media, all’interno degli, oltre a denunciare le pessime condizioni di vita e i maltrattamenti a cui glii sono sottoposti, ha permesso di documentare infatti casi sempre più frequenti di cattiva gestione dei rifiuti zootecnici, in particolare di liquami.e inquinamento di acqua, aria e suolo I reflui ...

Anna94198447 : RT @ferrandomau: @GiuseppeConteIT D'accordissimo, ma vorrei anche un posizione altrettanto chiara x quei casi in cui in gioco, oltre al gre… - Ljuba2000 : @GiuseppeConteIT a quando l’abolizione degli allevamenti intensivi? - Ljuba2000 : RT @ferrandomau: @GiuseppeConteIT D'accordissimo, ma vorrei anche un posizione altrettanto chiara x quei casi in cui in gioco, oltre al gre… - andinika7 : RT @ferrandomau: @GiuseppeConteIT D'accordissimo, ma vorrei anche un posizione altrettanto chiara x quei casi in cui in gioco, oltre al gre… - dem_e_lib : @FrancescoSaro La mucca del PD raglia come i suoi corrotti padroni. Quel buonismo ipocrita e criminale che allo ste… -