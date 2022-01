Advertising

italiaserait : Allerta meningiti: fondamentale non tralasciare le vaccinazioni per adulti e bambini -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meningiti

Adnkronos

Secondo gli esperti potrebbero ripartire le infezioni batteriche respiratorie. Invito a recuperare le vaccinazioni per chi è rimasto indietro nella prevenzione primaria.Parliamo dimenigococciche, ma anche di infezioni pneumococciche, che vanno prevenute, sia nel bambino sia nell'anziano, categorie in cui occorre alzare le coperture'. La conseguenza del ...(Adnkronos) - A fronte dell’emergenza Covid in corso, non si devono comunque mettere in secondo piano gli altri vaccini che prevengono l’insorgere ...La bimba, originaria di Verona, è morta all’ospedale di Vicenza. Il primario: «Purtroppo il vaccino non copre tutti i ceppi». La maestra dell’asilo: «C’è un angelo in più nel cielo» ...