Allarme Covid, fila di ambulanze fuori dall'Ospedale Cotugno di Napoli | video (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sta diventando drammatica la situazione negli ospedali italiani a causa della crescita dei contagi di Covid. Questo video presente sulla pagine facebook «Soccorritori Italiani» mostra la situazione difficile all'Ospedale Cotugno di Napoli. Diverse ambulanze sono rimaste per ore ferme nel parcheggio con i pazienti a bordo a causa dell'assenza di posti liberi al Pronto Soccorso. per fortuna la situazione con il passare delle ore è tornata gestibile. Ma si teme il peggio per i prossimi giorni. Leggi su panorama (Di venerdì 7 gennaio 2022) Sta diventando drammatica la situazione negli ospedali italiani a causa della crescita dei contagi di. Questopresente sulla pagine facebook «Soccorritori Italiani» mostra la situazione difficile all'di. Diversesono rimaste per ore ferme nel parcheggio con i pazienti a bordo a causa dell'assenza di posti liberi al Pronto Soccorso. per fortuna la situazione con il passare delle ore è tornata gestibile. Ma si teme il peggio per i prossimi giorni.

Advertising

repubblica : Covid, allarme dagli Usa: 'A febbraio l'Italia rischia 500 morti al giorno'. La previsione dell'universita' di Wash… - Adnkronos : #Pregliasco: 'Di B.1.640.2 ancora sappiamo poco ma il fatto che presenti più mutazioni di #Omicron non è una cosa p… - RaiNews : Tutto il continente nelle fasce di maggior allarme per la diffusione del coronavirus, in verde solo la Romania - lasiciliait : Covid, allarme dal Cannizzaro: «Esaurite anche le postazioni ossigeno, impossibile assistere tutti, non aprite le s… - TgrRai : RT @TgrRaiSicilia: Nel #tg delle 14: e' allarme per la corsa del Covid. A Palermo ospedali in affanno e carenze di personale @TgrRaiSicilia… -